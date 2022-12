Czy we Włodawie 28.12 można spodziewać się opadów śniegu? Sprawdź, czy jutro lub w najbliższych dniach zawita zima Redakcja Naszemiasto.pl

Kiedy i gdzie spadnie śnieg? Możesz to sprawdzić w naszym artykule istockphoto.com/OlgaKorica

Kiedy można spodziewać się śniegu we Włodawie? Czy jutro, 27.12, zapowiada się prawdziwa zimowa pogoda w twoim mieście? Jedni uwielbiają lepić bałwany, innym ręce opadają na myśl o odśnieżaniu podwórka. W najgorszej sytuacji są kierowcy, którzy muszą skrobać szyby. Przekonaj się, jaka będzie pogoda we wtorek we Włodawie. Od razu sprawdź też prognozę pogody na następne dni.