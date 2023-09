Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w gm. Hanna? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Zaświatycze 46, 22-220 Zaświatycze numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Holeszów 119 l. 14, 22-220 Holeszów numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Dańce 100, 22-220 Dańce numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Dworska 4, 22-220 Hanna numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

adres: Dołhobrody 85B, 22-220 Dołhobrody numer okręgu do Sejmu: 7 numer okręgu do Senatu: 18

Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Gdzie odbywa się głosowanie? Co zabrać ze sobą na wybory? Jak oddać ważny głos? Sprawdź, jakie są zasady dotyczące głosowania w wyborach parlamentarnych. W jaki sposób zagłosować, kiedy nie będzie nas w miejscu zameldowania? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w naszym poradniku wyborczym.

Co należy zrobić, aby móc zagłosować za granicą?

Prawo do głosowania za granicą posiada obywatel Polski, który ma czynne prawo wyborcze. Możliwość oddania głosu za granicą odbywa się tylko osobiście. Jeśli chcemy zagłosować w obwodzie utworzonym poza terenem naszego kraju, to należy zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula, ponieważ nie prowadzi on stałego rejestru wyborców. Jak należy to zrobić? Można zgłosić się telefonicznie, ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Dodatkowo jest możliwość skorzystania z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory, które jest polecane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres zamieszkania lub pobytu za granicą, adres stałego zamieszkania w Polsce, czyli ten, gdzie widnieje się w rejestrze wyborców (osoby, które przebywają czasowo za granicą) oraz numer, miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu lub ważnego dowodu osobistego, jeśli jest wystarczającym dokumentem.