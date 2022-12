Gmina Stary Brus. Wiatrak w skansenie w Holi wypiękniał po remoncie

Na ten remont wiatrak, który jest wizytówką skansenu w Holi i corocznego Jarmarku Holeńskiego, czekał od dawna.

- Znalezienie wykonawcy robót nie było łatwe. Z ministerstwa kultury najpierw otrzymaliśmy na wykonanie niezbędnych prac 50 tysięcy złotych, ale potencjalni wykonawcy oczekiwali co najmniej dwukrotnie większego wynagrodzenia. Dlatego zrezygnowaliśmy z ministerialnej dotacji, by złożyć nowy wniosek na większą kwotę i to się udało - mówi wójt gminy Stary Brus Paweł Kołtun.