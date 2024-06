Przegląd prasy z Włodawy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 7.06.2024

Już po raz 6. we Włodawie odbędzie się Międzynarodowy Trójstyk Literacki. Tym razem literackie spotkanie zaplanowano na 13 i 14 czerwca.

Noc Kupały była kiedyś obchodzona w porze letniego przesilenia słońca, w najkrótszą noc w roku. Zwykle przypadała ona z 23 na 24 czerwca. Świętowano także w najdłuższy dzień (24 czerwca). Na Zamojszczyźnie wierzono, że wchodzenie w tym czasie do lasu było bardzo niebezpieczne. Mogło to się nawet skończyć obłędem. Bo działy się tam rzeczy magiczne, przekraczające ludzką wyobraźnię. Czy ta magia przetrwała? Będziemy się o tym mogli przekonać 22 czerwca w zamojskim Parku Miejskim.

To była potrójna impreza. Uroczystość otwarcia kompleksu włodawskiego skateparku z pumptrackiem oraz oficjalne zakończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie odbyła się 4 czerwca. A wszystko to połączone zostało z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Było więc dodatkowo bardzo radośnie.