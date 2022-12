Trasy spacerowe do 66 km od Włodawy. Pomysły na wypoczynek na powietrzu w weekend 31 grudnia - 1 stycznia

Spacerem w pobliżu Włodawy

🌳 Trasa spacerowa: Do Bochotnicy

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 10,42 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 95 m

Suma podejść: 504 m

Suma zejść: 504 m

KazimierzDolny poleca trasę mieszkańcom Włodawy

Trasa prowadzi z kazimierskiego Rynku ulicą góry obok Kościoła farnego oraz Zespołu zamkowego. Do Bochotnicy schodzimy stromym zejściem po prawej mijając Ruiny dawnego Zamku. W Bochotnicy zobaczyć możemy także unikalny przekrój osadów geologicznych - tzw "Ścianka Pożaryskich". Do Kazimierza wracamy chodnikiem wzdłuż ulicy Puawskiej, która przechodzi w Bulwar Wiślany.

