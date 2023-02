Włodawa. Nauczą mieszkańców obsługi defibrylatorów

- Serdecznie zapraszam mieszkańców Włodawy na to niezwykle ważne szkolenie. Jego głównym tematem będzie użycie defibrylatora podczas udzielania pierwszej pomocy. Każdy uczestnik będzie mógł nauczyć się obsługi tego urządzenia oraz wykonać ćwiczebną defibrylacje – mówi burmistrz Włodawy Wiesław Muszyński.

Szkolenie odbędzie się 8 lutego o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie.

Włodawskie defibrylatory należą do grupy AED. Są to urządzenia medyczne, które oddziałując na serce prądem o odpowiedniej energii, pomagają ratować życie w przypadku zatrzymaniu krążenia. Celem defibrylacji jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych, które przepływają przez serce i umożliwienie mu powrotu do normalnej, regularnej pracy. Są to urządzenia automatyczne, które może być używane przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego.

Defibrylatory dostępne są przez 24 godziny na dobę. Te umieszczone na zewnątrz znajdują się w specjalnych, ogrzewanych i podświetlanych kapsułach. Dzięki temu będzie możliwość ich użycia w każdych warunkach atmosferycznych oraz o każdej porze.

Pierwszy z nich pojawił się we włodawskim ratuszu. Drugi w zabytkowym centrum Włodawy, który po rewitalizacji przyciąga nie tylko mieszkańców ale też wielu turystów. Dwa kolejne w pobliżu popularnych punktów handlowych – al. Jana Pawła II i ul. Wojska Polskiego. Wszystkie zostały opatrzone specjalną tablicą informacyjną. Lokalizację defibrylatorów można sprawdzić na mapie AED pod adresem https://aed.openstreetmap.org.pl/#map=14/51.54435/23.5531