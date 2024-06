Dzieci we Włodawie mają skatepark, pumptrack i ocieploną szkołę. Było oficjalne otwarcie z imprezą na Dzień Dziecka Jolanta Masiewicz

To była potrójna impreza. Uroczystość otwarcia kompleksu włodawskiego skateparku z pumptrackiem oraz oficjalne zakończenie termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie odbyła się 4 czerwca. A wszystko to połączone zostało z obchodami Międzynarodowego Dnia Dziecka. Było więc dodatkowo bardzo radośnie.