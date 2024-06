Przed nami Międzynarodowy Trójstyk Literacki we Włodawie

Międzynarodowy Trójstyk Literacki to coroczne spotkania ludzi pióra z Polski i zagranicy, Jest to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, dyskusji i integracji środowisk literackich.

- Tegoroczna edycja rozpocznie się uroczystą galą, która odbędzie się w 13 czerwca o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie. W trakcie gali wręczone zostaną laury Międzynarodowego Trójstyku Literackiego twórcom z Ukrainy i Polski - informuje Wiesław Muszyński burmistrz Włodawy.

Decyzją Kapituły, której przewodniczy dr Artur Sępoch, otrzymają je: Mykoła Martyniuk (poeta, krytyk, redaktor, wydawca oraz tłumacz literatury polskiej) oraz Marek Wawrzkiewicz (poeta, krytyk, eseista, tłumacz języków słowiańskich).

Po zakończeniu uroczystej gali uczestnicy udadzą się do sali kina Włodawskiego Domu Kultury, gdzie odbędzie się spektakl teatralny Partita dla dwojga w wykonaniu aktorów Teatru Panopticum z Młodzieżowego Domu Kultury Pod Akacją w Lublinie.