Przed nami zawody „Żelazny Triathlon” w Okunince nad Jeziorem Białym

“Żelazny Triathlon” w Okunince to cykliczne wydarzenie, które tym roku odbędzie się w sobotę, 8 czerwca. Start o godz. 13. 00 na plaży głównej w Okunince. To już najpoważniejsza tego typu impreza na wschód od Wisły. Jak zapewniają organizatorzy w tym roku ma być szczególnie pieczołowicie i perfekcyjnie przygotowana.

Zawody mają na celu upowszechnianie triathlonu, jako wszechstronnej formy ruchu oraz idei zdrowego stylu życia

- Żelazny Triathlon to piękne sportowe połączenie zmagań zawodników z całego kraju z symbolicznym oddaniem czci żołnierzom wyklętym, zwłaszcza walczącym na terenie naszego powiatu, w tym por. Edwardowi Taraszkewiczowi, ps. Żelazny. Jako pomysłodawcy tej imprezy, cieszy mnie tak wielkie zainteresowanie naszym triathlonem. Sam brałem raz udział w tych zawodach i wiem, ile kosztuje to wysiłku. Jestem jednak przekonany, że ci wszyscy, którzy 8 czerwca przyjadą do Okuninki nie będą zawiedzeni i wrócą bardzo zadowoleni. Nie tylko z powodu sportowych zmagań – mówi starosta włodawski, Mariusz Zańko.

Zmiana organizacji ruchu

Organizatorzy informują, że w związku z zawodami, tego dnia w godz. 13.15 – 15.30 zamknięta będzie droga gminna nr 104228 z Okuninki do Orchówka (od kościoła w Okunince do drogi w Orchówku) oraz 800-metrowy odcinek drogi powiatowej nr 1726L (obwodnicy Jeziora Białego) od centrum Okuninki do zjazdu przy kościele oraz od centrum do zjazdu do Tarasiuk.