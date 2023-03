Włodawa. Uroczysta inauguracja filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Zobacz zdjęcia Jolanta Masiewicz

To była niezwykła uroczystość we Włodawie. Ponad 400 uczniów klas I-III z włodawskich szkół podstawowych przyjęło w środę 22 marca ślubowanie, wchodząc w poczet społeczności Uniwersytetu Dziecięcego UMCS. Inauguracja filii Uniwersytetu Dziecięcego UMCS we Włodawie odbyła się w sali widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury.