Gmina Włodawa. Świętowali piękny jubileusz. Przeżyli z sobą pół wieku

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku. To właśnie ta piękna okazja była powodem spotkania, które odbyło się 19 września w Urzędzie Gminy Włodawa.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi wyróżnienie dla osób, które przeżyły ze sobą 50 lat w jednym związku małżeńskim i jest przyznawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dekoracji przyznanymi Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dokonał wójt Gminy Włodawa Dariusz Semeniuk, który wręczył jubilatom także listy gratulacyjne i bukiety kwiatów. W uroczystości udział wzięły dwie par małżeńskie z terenu gminy Włodawa oraz ich najbliżsi. W zaszczytnym gronie dostojnych jubilatów, znaleźli się: państwo Maria i Ryszard Rogaccy oraz państwo Teresa i Józef Niedźwieccy.

Państwo Niedźwieccy doczekali się czworo dzieci i siedmiorga wnucząt. Z kolei państwo Rogaccy mają troje dzieci, pięcioro wnucząt i dwoje prawnucząt.